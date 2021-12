Südtirol ist bereit für „Südtirol impft“

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb und seine Partner sind für das kommende intensive Impfwochenende, das vom 10. bis 12. Dezember 2021 dauern wird, gerüstet. Beginnen wird der Impfmarathon bereits am Freitag in den teilnehmenden Apotheken des Landes. Am Samstag und Sonntag öffnen dann die rund 40 Impfzentren ihre Tore. Die Impfzentren sind 12 Stunden ununterbrochen geöffnet, und zwar an beiden Tagen von 8 bis 20 Uhr. Grundsätzlich wird an den Vormittagen auf Vormerkung geimpft, an den Nachmittagen ab 14 Uhr gilt freier Zugang.Allerdings gibt es einigen Ausnahmen: An der der Freien Universität Bozen und im Impfzentrum im Landeskrankenhaus Bozen wird nur mit Vormerkung geimpft. Im Impfzentrum in der Messe Bozen gilt nur am Samstag ab 14 Uhr freier Zugang. Am Sonntag erfolgen die Impfungen nur nach erfolgter Vormerkung.Als Impfstoff kommt sowohl bei Erst-Impfungen als auch bei Booster-Impfungen jener von Moderna zum Einsatz. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Immunantwort des Körpers, die eine Auffrischimpfung mit Moderna generiert, nachdem vorher ein abgeschlossener Impfzyklus mit einem anderen Impfstoff erfolgt war, besonders stark. Die Erfahrungen aus Länder wie Israel und Singapur weisen darauf hin, dass eine derartige Kreuzimpfung effizienter ist als eine erneute Impfung mit dem vorher erhaltenen Impfstoff.Zum anderen ist der Impfstoff von Moderna stabiler als andere Coronaschutz-Imfpstoffe. Diese Tatsache erleichtert die Handhabung und Logistik bei einer derart umfangreichen Impfaktion wie am kommenden Wochenende ungemein.All jene, die bereits vor Bekanntgabe der Impfaktion „Südtirol impft“ einen Impftermin mit Pfizer vorgemerkt haben, erhalten den vorgemerkten Impfstoff. Bei den freien Zugängen am Samstag und Sonntag kommt nur das Vakzine von Moderna zum Einsatz.Wie wichtig eine Auffrischimpfung nach einem vor 5 Monaten abgeschlossenen Impfzyklus ist, zeigen erste Studienergebnisse zur neu aufgetauchten Omikron-Variante des Coronavirus. Erste Laborstudien zeigen, dass nach einer Booster-Impfung der Schutz gegen Omikron um ein Vielfaches höher ist als nach einer Zweifachimpfung.Wenn Sie eine schnelle und einfache Terminbuchung machen wollen, können Sie dies auf folgender Webseite machen. Dabei wird grundsätzlich der erste freie Termin angezeigt, beim Anklicken des Termins öffnen sich dann weitere Terminvorschläge. Eine telefonische Vormerkung für einen Impftermin ist unter der Telefonnummer 0471 100 999 von 8 bis 16 Uhr (Montag bis Freitag) möglich.Beim Zugang zu den freien Impfungen kann es unter Umständen zu längeren Wartezeiten kommen.Personen, die bereits einen Impftermin nach dem „Südtirol impft“-Wochenende vorgemerkt haben, können diesen absagen und einen Termin für den 11. Oder 12. Dezember vormerken. Sie können sich aber auch am Wochenende ohne Vormerkung impfen lassen. Wichtig ist dabei nur, dass bei der Anmeldung darauf hingewiesen wird, dass bereits ein Termin vorgemerkt ist, damit der Südtiroler Sanitätsbetrieb diesen Termin stornieren kann.

