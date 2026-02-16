<BR \/>Für das Ranking hat das Forschungsinstitut verschiedene Kriterien berücksichtigt, darunter die Zahl an Suchanfragen, das Interesse an der Region in den sozialen Medien oder die Sichtbarkeit im Netz. Auch die Bewertungen der Beherbergungs- und Gastbetriebe spielten eine Rolle. <BR \/><BR \/>Was dabei hervorsticht: Egal in welchem Bereich, Südtirol und das Trentino haben einiges zu bieten. Die Region erreicht einen Gesamtwert von 112,3 Punkten und kann den ersten Platz nur knapp nicht zurückerobern. Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren lag Trentino-Südtirol im Ranking an erster Stelle. <BR \/><BR \/>Besonders gut schneidet die Region in den sozialen Medien ab, eine Kategorie, für die sie 124,5 Punkte erlangt und klar vorne liegt. Auch scheinen die Gäste hierzulande sehr mit dem touristischen Angebot zufrieden zu sein: Was die Wertschätzung der Betriebe und Attraktionen anbelangt, belegt Südtirol Platz drei. <BR \/><BR \/>Dafür hinkt man bei der Popularität im Netz, also wie oft nach der Region gesucht wird, etwas hinterher. Ein Bereich, in dem die Toskana voll punkten kann: Mit einem Gesamtwert von 133,1 liegt sie über 20 Punkte vor der Region Kalabrien. Auch im Gesamtranking bleibt die Toskana das zweite Jahr in Folge an der Spitze, Platz drei belegt Sizilien.