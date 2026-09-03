Am heutigen <b>Donnerstagvormittag<\/b> dominiert in Südtirol der Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen einige hohe Wolken durch. Die Temperaturen bleiben sommerlich und erreichen maximal 27 Grad im Wipptal und bis zu 32 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Freitag<\/b> erwartet Südtirol erneut strahlenden Sonnenschein. Der Himmel bleibt die meiste Zeit wolkenlos, die Temperaturen steigen auf bis zu 33 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Auch am <b>Samstag<\/b> gibt es viel Sonnenschein, zeitweise ziehen jedoch einige Wolken durch. Vom Ortler bis zum Alpenhauptkamm können diese dichter ausfallen. Zudem frischt der Nordföhn auf. Die Höchstwerte erreichen dennoch bis zu 34 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> zeigt sich wieder häufig die Sonne, dazu ziehen nur wenige Wolken durch.<h3>\r\nKommende Woche<\/h3>Am <b>Montag<\/b> wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag sind erneut einzelne Gewitter möglich. In der kommenden Woche könnte eine größere Kaltfront die sommerliche Hitze schließlich beenden, betont Florian Schmalz von Florians Wetterseite.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>