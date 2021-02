Südtirol ist und bleibt „dunkelrot“

Das „European Centre for Disease Prevention and Control“ (ECDC) hat Südtirol in seiner neusten Corona-Landkarte am heutigen Donnerstag weiter als „dunkelrot“ eingestuft.Als „dunkelrot“ werden von der EU jene Gebiete gekennzeichnet, in denen das Virus stark verbreitet ist – mit mehr als 500 aktuell Positiven je 100.000 Personen. Als Basis für die Zahlen werden dabei stets die vergangenen 2 Wochen hergenommen.Die aktuelle Karte zeichnet nicht nur Südtirol und Friaul-Julisch-Venetien, sondern auch das Trentino und Umbrien als dunkelrot.Im Gegensatz dazu wurden Sizilien, Sardinien und das Aostatal von rot auf orange gestuft.Weiterhin dunkelrot bleiben Tschechien und Slowenien, zudem einige Bereiche der Slowakei, Frankreichs, Lettlands und Estlands sowie große Teile von Schweden.Wie auf der EU-Karte ersichtlich zählt Südtirol damit zu den vom Coronavirus am stärksten betroffenen Gebieten in Europa.Deutlich gebessert hat sich die Lage vor allem in Spanien und in Portugal.

