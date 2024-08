Südtirol: Jetzt wird es noch heißer – Heute kräftige Gewitter im Anmarsch

„Mit kräftigen Gewittern ist zu rechnen“

Das Wetter am Wochenende

„Richtung Wochenende sind 35 Grad zu erwarten und Anfang nächster Woche könnte es sogar noch etwas heißer werden“, schreibt Peterlin.Aber der Reihe nach: Am heutigen Mittwoch ist es zunächst recht sonnig. Im Tagesverlauf werden die Wolken mehr und am Nachmittag bzw. Abend bilden sich recht verbreitet Gewitter . Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 25 und 31 Grad.„Die Atmosphäre lädt sich gerade wieder mit der Sonne auf, am Nachmittag/Abend muss man erneut mit teils kräftigen Gewittern rechnen“, so Peterlin. „Ab morgen folgt dann eine längere stabile und zunehmend heiße Wetterphase.“Am morgigen Donnerstag geht sich viel Sonne aus, am Nachmittag ziehen ein paar höhere Wolkenfelder durch. Am Freitag bleibt es überwiegend sonnig.Auch am Samstag setzt sich das sonnige Wetter fort, die Temperaturen steigen an. Ruhiges Hochsommerwetter verspricht auch der Sonntag. Die Temperaturen am Wochenende erreichen die 35-Grad-Marke.Kommende Woche soll es dann – Stand jetzt – noch heißer werden.Riesengroßes Glück hatten Beamte der Meraner Ortspolizei am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Cavourstraße: Auf einer Einsatzfahrt während eines starken Gewitters schlug plötzlich ein Blitz in einen Baum ein, der dann teilweise auf das Einsatzfahrzeug stürzte –