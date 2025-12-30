Gestern war es noch mild – mit einer Nullgradgrenze auf fast 3000 Metern Meereshöhe. „Ab heute folgt eine nachhaltige Abkühlung, zuerst auf den Bergen mit einem Temperatursturz um 10 Grad, und danach erreicht die Kälte zum Jahreswechsel auch die tiefen Lagen“, betont der Landesmeteorologe Dieter Peterlin.<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>Der heutige <b>Dienstag<\/b> verläuft verbreitet sonnig. Am Alpenhauptkamm östlich des Brenners zeigen sich im Tagesverlauf einige Wolken. In vielen Tälern weht teils kräftiger Nordwind, der zunehmend kältere Luft heranführt. Die Höchstwerte reichen von 2 bis 10 Grad.<h3>\r\nSilvester und Neujahr<\/h3>Am morgigen <b>Silvestertag<\/b> bleibt es meist sonnig, im Laufe des Nachmittags tauchen aus Norden Wolkenfelder auf. Der kalte Nordwind schwächt sich etwas ab.<BR \/><BR \/>Der <b>Neujahrstag<\/b> verläuft überwiegend sonnig mit ein paar Schleierwolken.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am <b>Freitag<\/b> scheint nach Auflösung von örtlichem Hochnebel die Sonne, am Nachmittag zieht es von Süden her zu.<BR \/><BR \/>Der <b>Samstag<\/b> bringt viele Wolken, und von Süden her sind im Tagesverlauf Niederschläge möglich.<h3>\r\nDie Höchst- und Tiefstwerte<\/h3>Die <b>Tiefstwerte<\/b> liegen bei minus 15 Grad, die <b>Höchstwerte<\/b> klettern ab Donnerstag nicht mehr über vier Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>