Bereits am gestrigen <b>Dienstag<\/b> wurden in Südtirol Höchstwerte von bis zu 30 Grad gemessen. Am heutigen Mittwoch steigen die Temperaturen auf bis zu 33 Grad, ehe am morgigen Donnerstag bereits die 35-Grad-Marke in Reichweite rückt.<h3>\r\nSonne, Wärme und einzelne Gewitter<\/h3>Der heutige <b>Mittwoch<\/b> präsentiert sich überwiegend sonnig. Einige Wolken ziehen durch, am Alpenhauptkamm kann die Bewölkung zeitweise dichter ausfallen. Am Nachmittag und Abend sind einzelne Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 33 Grad.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Donnerstag<\/b> beginnt der Tag mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich Quellwolken, später sind örtliche Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 34 Grad.<BR \/><BR \/>Noch etwas heißer wird es am <b>Freitag<\/b>. Bei viel Sonnenschein entwickeln sich in der zweiten Tageshälfte einzelne Gewitter. Die Temperaturen erreichen bis zu 35 Grad.<h3>\r\nHochsommerliches Wochenende<\/h3>Auch am Wochenende bleibt die Hitze das bestimmende Thema. Der <b>Samstag<\/b> bringt hochsommerliche Verhältnisse mit strahlendem Sonnenschein am Vormittag. Am Nachmittag muss jedoch wieder mit Gewittern gerechnet werden.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> setzt sich das sonnige Wetter fort. Nur vereinzelt können am Nachmittag Gewitter entstehen. Mit Höchstwerten von bis zu 36 Grad wird der bislang heißeste Tag der Woche erwartet.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>