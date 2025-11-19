Die kältesten Werte wurden in Sexten, Pens und St. Jakob in Pfitsch gemessen, wo die Temperaturen auf jeweils minus zehn Grad sanken. Die kühlste Stadt war Sterzing mit minus sieben Grad, heißt es vom Meteorologen des Landes, Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240095_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den kommenden Nächten schwächt sich der Frost nach derzeitigem Stand etwas ab, ganz vorbei ist die Kältephase aber noch nicht, so Peterlin.<h3>\r\nSchnee bis auf 500 Meter<\/h3>Parallel zur Kälte kündigt sich nun auch der erste nennenswerte Schnee an. In den nächsten zwei Tagen streift Südtirol gleich zweimal ein Italientief, das für leichte Niederschläge sorgen dürfte. <BR \/><BR \/>Aufgrund der tiefen Temperaturen sinkt die Schneefallgrenze voraussichtlich auf 500 bis 800 Meter, lokal können einzelne Schneeflocken auch bis in etwas tiefere Lagen fallen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>