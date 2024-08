Südtirol: Krankenpflege im Aufwärtstrend

Krankenpflegekräfte werden Hände ringend gesucht

Die Einschreibefristen für die 7 Bachelor-Studiengänge, die ab Oktober am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana neu starten, sind abgelaufen, die Sprachtests gemacht: Nun stehen nur noch die Aufnahmeprüfungen an, dann kann es für die Studierenden los gehen.Nicht alle werden ihre Wunschausbildung bekommen, denn mit Ausnahme der Krankenpflege stehen für alle anderen jeweils nur 20 Plätze zur Verfügung. Viele von diesen haben aber als „zweite Wahl“ die Krankenpflege angegeben – und so könnte die Zahl der Studierenden in diesem Lehrgang (120 Plätze) noch steigen.Und das tut auch not, denn Krankenpflegekräfte werden Hände ringend gesucht. Das Interesse an einer solchen Ausbildung war aber in den vergangenen Jahren stetig gesunken – bis die Landesregierung im vergangenen Sommer – nach Innsbrucker Beispiel – die Rahmenbedingungen geändert hat. Seither gibt es für die Studierenden 600 Euro monatlich als Praktikumsvergütung – und die Zahl der Studierenden steigt wieder.Ungebrochen ist dagegen das immens hohe Interesse an einer Ausbildung zum Physiotherapeuten. 117 Interessenten müssen nun beim Aufnahmetest die 20 angebotenen Plätze unter sich ausmachen. Gestiegen sind die Einschreibungen im Fachgebiet Dentalhygiene (33).Hier „konkurrierte“ man viele Jahre mit einer einfacheren und schnelleren Ausbildung etwa in Österreich, die aber in Italien gesetzlich nicht zur Arbeit als Dentalhygieniker befähigt. Gerade im Laufe dieses Jahres war es aber vermehrt zu Kontrollen in Zahnarztpraxen (und Strafen) gekommen – mit den entsprechenden Schlagzeilen in den Medien.Für den Lehrgang Ernährungstherapie haben sich 31 Personen eingeschrieben, 27 für Logopädie und 18 für Ergotherapie. Der siebte angebotene Lehrgang ist der zum Sanitätsassistenten – und stößt auf wenig Gegenliebe.Nur 8 Personen haben sich eingeschrieben. Schon im vergangenen Jahr war das Interesse mau, die Claudiana ist aber vertraglich verpflichtet, den Lehrgang auch ein drittes Mal anzubieten. „Danach werden wir diese Ausbildung aber aus unserem Angebot streichen“, kündigt Dr. Eisendle klar.