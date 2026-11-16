Es handelte sich um die große Sammelaktion der Landestafel (Banco Alimentare), die jedes Jahr stattfindet. Die gesammelten Lebensmittel kommen Menschen in wirtschaftlicher Notlage zugute. Dabei zeigten sich Südtirolerinnen und Südtiroler auch heuer wieder äußerst großzügig.<BR \/><BR \/>Auch im reichen Südtirol kommen immer mehr Menschen mit ihrem Einkommen nicht mehr ans Monatsende. Mit der jährlichen Lebensmittel-Sammelaktion will ihnen die Landestafel unter die Arme greifen. So wurden am Samstag wieder vor hunderten Supermärkten in ganz Südtirol Lebensmittel gesammelt. Rund 1.000 Freiwillige aus unterschiedlichsten Vereinen haben sich an der Aktion beteiligt – sie waren an ihren orangefarbenen Westen zu erkennen. <BR \/><BR \/>In der Region Trentino-Südtirol kamen heuer auf diese Weise 280 Tonnen an Lebensmitteln zusammen. Dabei waren besonders haltbare Lebensmittel erwünscht, die sich ohne Probleme eine Zeit lang lagern lassen. Menschen, die gerade ihren Einkauf tätigten, kauften Olivenöl, Nudeln, Hülsenfrüchte, Thunfisch, Babynahrung und vieles mehr zusätzlich ein und überließen die Produkte der Landestafel. <BR \/><BR \/>Diese wird sie im Laufe des kommenden Jahres an Armenküchen, Familienhäuser und soziale Anlaufstellen verteilen. „Es ist entscheidend, die Menschen zu erreichen, die Hilfe brauchen“, betonte Präsident Luca Merlino.