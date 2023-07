Südtirol: Nach der Hitze drohen heftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen

„ Dieser Luftmassenwechsel ist nicht ohne. ” — Dieter Peterlin, Meteorologe

Hagel und Sturmböen

Höhepunkt am Donnerstagabend

Seit Sonntag hat eine Hitzewelle Südtirol im Griff mit Temperaturen von bis zu 37 Grad. Diese Hitzewelle erreicht am heutigen Dienstagnachmittag ihren Höhepunkt.Dann strömen kühlere Luftmassen ins Land. „Dieser Luftmassenwechsel ist nicht ohne“, sagt Peterlin.Will heißen: Bereits am Abend kann es in Südtirol vereinzelt zu teils starken Gewittern kommen. Am Abend breitet sich die Gewitterfront dann aus mit Hagel und Sturmböen.Auch am morgigen Mittwoch zieht wieder eine Gewitterfront über Südtirol, dann bereits am Nachmittag, sagt Peterlin zu STOL. De Höhepunkt der Gewitterfront in Südtirol wird dann am Donnerstagabend erreicht.Nach einer Hitze wie wir sie in Südtirol in den vergangenen Tagen erlebt haben, bergen solche Gewitter immer auch Unwetterpotenzial, so Peterlin.Am Freitag soll sich das Wetter dann wieder bessern – es gibt wieder mehr Sonnenschein, vor allem am Vormittag. Am Samstag scheint verbreitet die Sonne. Auch am Sonntag wird es sonnig und die Temperaturen steigen wieder an.