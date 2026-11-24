Nach der eisigen Nacht zeigt sich am heutigen <b>Dienstag<\/b> in Südtirol verbreitet die Sonne, nur vereinzelt ziehen Wolken durch. Im Laufe des Nachmittags und am Abend nimmt die Bewölkung von Südwesten her zu. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 Grad im Wipptal und 8 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388544_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Mittwoch<\/b> regnet und schneit es in den frühen Morgenstunden vielerorts leicht. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 700 Metern. Im Laufe des Vormittags klingen die Niederschläge überall ab. Der Himmel bleibt jedoch stark bewölkt, Auflockerungen sind am ehesten im Vinschgau zu erwarten. Am Abend ziehen von Süden her erneut Niederschläge auf, wobei die Schneefallgrenze etwas ansteigt. Die Temperaturen ändern sich tagsüber nur wenig und erreichen Höchstwerte zwischen 2 und 5 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Donnerstag<\/b> bleibt das Wetter unbeständig. Vor allem in den Morgenstunden und am Vormittag regnet und schneit es verbreitet. Die Schneefallgrenze dürfte zwischen 700 und 1000 Metern liegen. Am Nachmittag lassen die Niederschläge nach.<BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b> wechseln sich Sonne und Wolken ab. In den Tälern im Norden macht sich Föhn bemerkbar.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Der <b>Samstag<\/b> bringt im ganzen Land viel Sonnenschein. Gleichzeitig lässt der Wind nach. Die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu 9 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am Sonntag scheint zunächst verbreitet die Sonne. Erst im Laufe des Nachmittags ziehen zunehmend Wolkenfelder auf.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>