So heiß wie am gestrigen Mittwoch war es im Mai noch nie in Südtirol – zumindest seit Messbeginn im Jahr 1956: 36,5 Grad wurden in Bozen gemessen <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-hitzerekord-im-mai-so-heiss-war-es-noch-nie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Wenige Stunden später folgte dann die erste Tropennacht des Jahres: In Bozen sank die Temperatur nicht unter die 20-Grad-Marke (es waren 21,7 Grad). „Im Mai werden Tropennächte nur sehr selten registriert, das letzte Mal gab es das auch im Mai 2022“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ende-der-hitzewelle-in-bozen-nicht-in-sicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr zu Tropennächten<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Nun geht die Temperatur aber minimal zurück: Am heutigen <b>Donnerstag<\/b> scheint verbreitet die Sonne. Am Nachmittag entstehen einige Quellwolken, die Schauerneigung bleibt aber gering. In einigen Tälern wird es föhnig. Die Temperaturen erreichen hochsommerliche Höchstwerte von 28 bis 34 Grad.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Freitag<\/b> geht es mit viel Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen weiter.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/gesundheit\/immer-heissere-sommer-so-gefaehrlich-ist-das-fuer-unsere-gesundheit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was Tropennächte mit unserer Gesundheit machen und was man dagegen tun kann, das lesen Sie hier<\/a><\/b><h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> bleibt es sonnig, zeitweise ziehen ein paar dichtere Schleierwolken durch. <BR \/><BR \/>Der <b>Sonntag<\/b> bringt Sonne, Quellwolken und später sind stellenweise auch Gewitter möglich. Die Temperaturen gehen um ein paar Grad zurück – auf maximal 31 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>