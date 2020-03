Südtirol: Null-Ansteckungs-Rate bis 6. April?

Auf der Grundlagen der Daten vom 29. März gehen zudem Schätzungen hervor, wann die Null-Ansteckung in den verschiedenen Regionen erfolgen könnte.Trentino-Südtirol geht dabei an erster Stelle hervor. Hier könnte es bereits am 6. April soweit sein, während am 7. April Ligurien, Umbrien und die Basilikata folgen dürften.Für die Marken, Molise und Sardinien liegen derzeit nicht genügend Daten vor, weshalb sie von der Studie noch nicht erfasst wurden.Wie Franco Peracchi, Verfasser der Studie, präzisiert, seien die Daten mit Vorbehalt zu betrachten.o müsse davon ausgegangen werden, dass die Zahl der tatsächlich Infizierten höher liege als die offiziellen, auf denen die Studie basiert und die lediglich die positiv getesteten Personen berücksichtigt.Dennoch seien es Zahlen, die sowohl der Bevölkerung als auch dem Staat und der Industrie als Anhaltspunkt dienen könnten, so Peracchi gegenüber dem Corriere della Sera Sicher ist: Nur, wenn weiterhin alle Maßnahmen und Hygienevorschriften befolgt werden, ist ein baldiges Ende der Coronakrise absehbar.

ansa/liz