Südtirol Preis für Weinkultur geht an Daniele Cernilli

Das Konsortium Südtirol Wein verleiht jedes Jahr den „Südtirol Preis für Weinkultur“. Dieser Preis würdigt Betriebe und Menschen, die sich in besonderer Weise um das Kulturgut Südtirol Wein verdient machen, Südtiroler Weinkultur selbst leben und für andere erlebbar machen.In diesem Jahr wird Daniele Cernilli in der Kategorie Sonderpreis ausgezeichnet. Cernilli ist Fachjournalist und ist für DoctorWine sowie den Essential Guide to the Wines of Italy verantwortlich. „Wir fühlen uns geehrt“, so Eduard Bernhart, Direktor des Südtiroler Weinkonsortiums, „einen für uns so bedeutenden Preis an einen hochkarätigen Journalisten zu verleihen, der seit mehr als 30 Jahren mit Passion über die Weinregion Südtirol berichtet und als einer der ersten ihr großes önologisches Potenzial erkannt hat.“„Das ist der Spirit, den der Südtiroler Preis für Weinkultur seit jeher verfolgt: Personen, Betriebe und Organisationen auszuzeichnen, die durch ihr Wirken einen Beitrag für das Kulturgut Südtirol Wein leisten. In diesem Sinne hat Daniele Cernilli stets ein Maximum gegeben“, erklärt Konsortiumspräsident Andreas Kofler.Daniele Cernilli ist für DoctorWine verantwortlich und ist Herausgeber des Essential Guide to the Wines of Italy by DoctorWine. Nach dem Studium der Philosophie unterrichtete er Geschichte und Literatur, bevor er seine Passion zum Essen und zum Wein zum Beruf machte.Als Fachjournalist schreibt er für verschiedene Zeitungen und hat diverse Fachbücher veröffentlicht. Aktuell ist Cernilli auch Chefredakteur der Zeitschrift L'Assaggiatore dell'Onav und Dozent bei Verkostungs- und Sensorikkursen.In der Vergangenheit war Cernilli Mitbegründer des Gambero Rosso im Jahr 1986, Herausgeber der Guida dei Vini d'Italia für 24 Ausgaben, Redakteur der Zeitschrift Gambero Rosso, TV-Persönlichkeit beim Gambero Rosso Channel, Dozent bei Kursen der Città del Gusto in Rom sowie bei Verkostungs- und Sensorikkursen des italienischen Sommeliervereins. 2007-2008-2009 wurde Cernilli in die Decanter-Rangliste der 50 einflussreichsten Personen in der Weinwelt aufgenommen.Bereits Mitte Juli hat das Konsortium Südtirol Wein einen heimischen Gastronomiebetrieb und eine Berghütte geehrt, die sich ebenso als Botschafter für den Südtiroler Wein und die Weinkultur hervorgetan haben. Sieger in der Kategorie Gastronomiebetrieb war „Vinzenz zum feinen Wein“ in Sterzing, als Sieger in der Kategorie Berghütte ging die „Daniel Hütte“ auf der Seceda in St. Ulrich hervor.