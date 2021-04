Südtirol radelt: Ab 12. April ein E-Bike testen

„Südtirol radelt: ganz egal, ob aus eigener Kraft, mit elektrischer Unterstützung, auf kurzen Strecken oder bergauf. Denn Fahrradfahren liegt voll im Trend“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Damit das Rad auch auf dem Weg zur Arbeit die erste Wahl bei der Fortbewegung wird und um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, ein E-Bike eine Woche lang auf Herz und Nieren zu prüfen, startet im April wieder die Testaktion 'Südtirol radelt. Teste auch Du ein E-Bike!'“, so der Landesrat.Los geht es am 12. April, ab diesem Datum können alle volljährigen Südtirolerinnen und Südtiroler, die eine Woche lang ein Elektrofahrrad Probe fahren wollen, ihr Interesse anmelden. „Auf der Webseite www.suedtirolradelt.bz.it kann – solange der Vorrat reicht – ein E-Bike vorgemerkt werden“, erklärt STA-Generaldirektor Joachim Dejaco die Aktion „Südtirol radelt. Teste auch Du ein E-Bike!“.Für die Leihe wird ein Unkostenbeitrag in der Höhe von 15 Euro pro Woche eingehoben, außerdem muss eine Kaution in der Höhe von 100 Euro hinterlegt werden. Das Fahrrad kann dann beim Aktionspartner Papin Sport am gewählten Verleihpunkt abgeholt werden.Und wer schon dabei ist, sich ein E-Bike auf der Webseite www.suedtirolradelt.bz.it vorzumerken, kann sich gleich zur Aktion „Südtirol radelt. Radle auch Du!“ anmelden, bei der es noch bis zum 30. September darum geht, Fahrradkilometer zu sammeln und mit etwas Glück viele tolle Preise zu gewinnen.„Südtirol radelt. Teste auch Du ein E-Bike!“ gehört zu einem Bündel an Maßnahmen und Aktionen rund um die Radmobilität, welches das Mobilitätsressort unter dem Motto #SüdtiroltrittindiePedale geschnürt hat.„Südtirol radelt. Teste auch Du ein E-Bike!“ wird von Green Mobility in der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG organisiert.

stol