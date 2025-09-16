Mit dem Betrieb strategischer Infrastrukturen für das Territorium ist „Alperia“ in besonderer Verantwortung – und setzt in allen Tätigkeitsbereichen auf höchste Sicherheitsstandards. In diesem Zusammenhang steht auch die Zusammenarbeit mit dem 7. Carabinieri-Regiment „Trentino-Südtirol“. <BR \/><BR \/>Zu den Aufgaben der Einheit gehört auch die Terrorismusbekämpfung. Ihr Personal ist dafür hoch spezialisiert und wird laufend weitergebildet, um Bedrohungen präventiv und effektiv begegnen zu können.<BR \/><BR \/>Angenommen wurde, dass es einer Gruppe von Terroristen gelungen war, die baulichen und technischen Schutzmaßnahmen einer Industrieanlage zu überwinden und sich darin zu verschanzen, nachdem sie einige Mitarbeitende als Geiseln genommen hatten. Daraufhin wurde das Provinzkommando der Carabinieri alarmiert, das den Bereich mit den verfügbaren territorialen Einheiten absperrte.<BR \/><BR \/>Das 7. Carabinieri-Regiment, das von Beginn an Scharfschützen in sicherer Entfernung zur Beobachtung positioniert hatte, erhielt die Freigabe, mit mehreren hochspezialisierten Sondereinsatzteams (sogenannte S.O.S. – Squadre Operative di Supporto) zum entscheidenden Eingreifen ins Gebäude vorzudringen. Durch dieses Vorgehen konnten die Terroristen festgenommen und die Anlage unversehrt gesichert werden.<h3>\r\n„Strategische Bedeutung für das Territorium“<\/h3>An der Übung nahmen – Seite an Seite mit den operativen Einheiten des Bataillons – auch die Unterleutnante des 203. Ausbildungskurses teil, die sich für ein kurzes Praxistraining beim 7. Regiment aufhielten.<BR \/><BR \/>„Das Thema Sicherheit und insbesondere die Überwachung unserer kritischen Infrastrukturen ist von strategischer Bedeutung für das Territorium und für unsere Gruppe“, sagt Alperia-Generaldirektor Luis Amort. Unsere enge und konstruktive Zusammenarbeit mit den Carabinieri wird durch die jüngste Übung eindrucksvoll unterstrichen.“<BR \/><BR \/>Sensibilität und Kooperationsbereitschaft von „Alperia“ seien entscheidend für den Erfolg der Übung gewesen, heißt es vonseiten des 7. Carabinieri-Regiments und des Landeskommandos der Carabinieri: „Dadurch konnten nicht nur die strategischen Infrastrukturen Südtirols überwacht und geschützt, sondern zugleich auch das hohe Ausbildungsniveau der Antiterror-Teams des 7. Carabinieri-Regiments gefestigt werden, eine Einsatzbereitschaft, von der die gesamte Bevölkerung profitiert.“ <BR \/><BR \/>Die von Alperia bereitgestellte Anlage habe sich als wertvoller Rahmen erwiesen, um operative Verfahren für Einsätze in verschiedenen zivilen Gebäuden – etwa Schulen, Einkaufszentren oder Regierungsgebäuden – realistisch zu testen. Diese Übung ist der Beginn einer Reihe weiterer gemeinsamer Trainings.