„Guten Morgen nach dem ersten Schnee auf den Bergen“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Vergangene Nacht hat es nicht nur mehr im Hochgebirge geschneit, sondern die Schneefallgrenze ist gebietsweise bis auf 1700 Meter gesunken.“<BR \/><BR \/><b>Auf diesen Bildern sieht man den ersten Schneefall auf der Haideralm im Vinschgau:<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217055_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Am Kronplatz im Pustertal:<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217058_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Und in Ridnaun im Wipptal:<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217061_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am heutigen <b>Donnerstag<\/b>vormittag lockern die Restwolken auf und danach scheint vor allem über den breiteren Tälern oft die Sonne. Am Nachmittag und Abend werden die Wolken wieder dichter und Regenschauer wahrscheinlicher. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 bis 20 Grad.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Freitag<\/b> verstärkt sich der Tiefdruckeinfluss wieder. Damit gibt es viele Wolken und vor allem in der zweiten Tageshälfte muss man mit Regenschauern rechnen. <h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein, über Südtirol verteilt sind auch ein paar Regenschauer dabei.<BR \/><BR \/> Am <b>Sonntag<\/b> lässt der Tiefdruckeinfluss nach und es scheint wieder häufiger die Sonne. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>