„Doch geht man davon aus, dass die Lage hierzulande der in Österreich ähnelt, wo beides monitoriert wird, dann sind wir in einer Coronawelle und noch vor der zu erwartenden Grippewelle“, sagt Prof. Dr. Christian Wiedermann vom Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen. Und das bedeutet: Wer jetzt grippeähnliche Symptome aufweist, hat wahrscheinlich eine Corona-Infektion. <BR \/><BR \/>Das, so erinnert Prof. Dr. Wiedermann, würde sich auch mit den Erfahrungen aus dem Vorjahr decken: „Auch im vergangenen Jahr erreichte uns die Coronawelle eindeutig früher als die Grippewelle.“ Seinen tödlichen Schrecken hat das Corona-Virus zwar verloren, unterschätzen sollte man es aber dennoch nicht. Denn ebenso wie die Grippe (Influenza) kann es gerade ältere Personen und Risikopatienten immer noch mit schweren Verläufen erwischen. <BR \/><BR \/>Beide Infekte sind jedenfalls mehr als nur eine leichte Erkältung. Das italienische Höhere Institut für Gesundheitswesen (Istituto Superiore di Sanità, ISS) geht davon aus, dass die Grippe in Italien jährlich rund 8.000 Todesfälle verursacht. <BR \/><BR \/>Schutz geben Impfungen. Der Sanitätsbetrieb hat die heurige Impfkampagne bereits Mitte Oktober gestartet. Neben der reinen Grippeimpfung ist auch heuer wieder eine Kombi-Impfung Grippe\/Corona möglich. Idealerweise impft man vor der jeweiligen Infektionssaison. „Den besten Schutz hat man rund 14 Tage nach der Impfung“, erklärt Prof. Dr. Wiedermann. Womit seiner Meinung nach genau jetzt der beste Moment für die Grippeimpfung wäre. „Der Schutz hält mehrere Monate an und man kommt durch die kalte Jahreszeit“, rät er.