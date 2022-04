Südtirol sitzt auf über 100.000 Impfdosen – die bald verfallen Südtirol sitzt auf über 100.000 Impfdosen – die bald verfallen

Nicht mehr so begehrt wie vor ein paar Monaten: der Piks der Hoffnung. Auch aus diesem Grund sitzt der Sanitätsbetrieb derzeit auf rund 130.000 Impfdosen und „das Gros verfällt im August“, weiß Florian Zerzer, der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs. Was damit zu tun sei, darüber habe Rom die Gesundheitsbetriebe noch nicht informiert, so Zerzer. +Von Michele Manca