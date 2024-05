Südtirol: So viele Männer halten nichts von der Gleichstellung der Geschlechter

So sehen es die Südtiroler Männer

Führungsposition, Arbeit, Schutz vor Gewalt

Wer soll es richten?

Fast die Hälfte der Südtiroler Bevölkerung findet, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein sehr wichtiges Thema ist. Nur etwa eine von 5 Personen misst dem Thema geringe oder keine Bedeutung bei.Das klingt ziemlich gut – aber aufgeschlüsselt auf die Geschlechter schaut das Ganze dann doch ziemlich anders aus.Denn: 3 von 10 Männern geben zu, dass ihnen die Gleichstellung der Geschlechter wenig oder gar nichts bedeutet. Bei den Frauen sind 13 Prozent dieser Auffassung. Umgekehrt interessieren sich jedoch 52 Prozent der Frauen sehr stark für das Thema (34 Prozent der Männer).Der wichtigste Aspekt bei der Umsetzung der Gleichstellung ist laut den Befragten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Große Bedeutung messen sie auch der „Sicherheit und dem Schutz vor Gewalt" und der „finanziellen Anerkennung von Familienarbeit für die Rente" bei.Die Punkte „mehr Frauen in die Politik" und der „Abbau von Rollenbildern in der Schule" werden hingegen als weniger wichtig wahrgenommen.2 Aspekte, die eher von Frauen angegeben werden, sind „mehr Frauen in Führungspositionen" und „eine gerechtere Umverteilung der Arbeit und der Aufgaben innerhalb der Familie". Der „Schutz vor Gewalt" ist der einzige Punkt, bei dem die Antworten der Männer überwiegen.79 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Politik die Verantwortung für die Gleichstellung der Geschlechter trägt. Es folgen die „Zivilgesellschaft", die „Arbeitgeberverbände" und die „Gewerkschaften".