Am heutigen <b>Montag<\/b> wird es in den südlichen Landesteilen recht sonnig, zeitweise ziehen hohe Wolkenfelder durch. Richtung Norden nehmen die Wolken zu und am Alpenhauptkamm bleibt das Wetter stellenweise wechselhaft. <BR \/><BR \/>Dazu weht vor allem in den nördlichen Landesteilen teils kräftiger Nordföhn. Die Höchstwerte reichen von 24 Grad Celsius in Sterzing bis 31 Grad Celsius in Bozen, wo die 30-Grad-Marke am Thermometer noch immer knapp überschritten wird. <BR \/><BR \/>Auch in den kommenden Tagen bleibt es sommerlich: Am morgigen <b>Dienstag<\/b> und am <b>Mittwoch<\/b> wechseln sich Sonnenschein und hohe Schleierwolken ab.<BR \/><BR \/> Am <b>Donnerstag<\/b> kehrt die Hitze vorübergehend zurück. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad Celsius.<BR \/><BR \/> Eine kleine Abkühlung dürfte voraussichtlich aber bereits der <b>Freitag<\/b> bringen. Dieser beginnt ebenfalls sonnig, am Nachmittag können sich jedoch schon einzelne Gewitter bilden. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>