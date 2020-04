Südtirol: Sonniges Wochenende und steigende Temperaturen

Wieder liegt eine frostige Nacht hinter uns. Nun aber steigen die Temperaturen Schritt für Schritt an, die Nachtfröste werden weniger und auch tagsüber wird es zunehmend milder. pic.twitter.com/D5pcthAtYc — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 2, 2020

Nach einer frostigen Nacht scheint am heutigen Donnerstag im ganzen Land die Sonne. Die Temperaturen können in der Landeshauptstadt Bozen sowie in Meran auf bis zu 17 Grad Celsius ansteigen.Das strahlend sonnige Wetter hält auch über das Wochenende an . Während der Samstag und der Sonntag größtenteils wolkenlos verlaufen, können sich am morgigen Freitagnachmittag einige Quellwolken bilden, Regen ist aber keiner zu erwarten. Die Höchsttemperaturen könnten bis Montag auf 21 Grad klettern und auch in der kommenden Woche soll das Wetter beständig bleiben.Landesmeteorologe Dieter Peterlin geht davon aus, dass die Nachtfröste nun weniger werden und die Temperaturen Schritt für Schritt ansteigen.

jno