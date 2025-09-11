<BR \/><b>Der landesweite Suizidpräventionsplan wurde lange vorbereitet. Wie fühlt es sich an, ihn heute präsentieren zu können?<\/b><BR \/>Guido Osthoff: Es ist schon ein bisschen aufregend, aber vor allem freue ich mich. Die zuständigen Landesräte, Herr Messner und Frau Parmer, stehen voll hinter uns und sind froh, dass wir das gemeinsam erarbeitet haben. Besonders wichtig finde ich, dass der Plan in Zusammenarbeit mit all jenen entstanden ist, die später eine Rolle bei der Umsetzung spielen. Ich hoffe sehr, dass er Wirkung zeigt – denn entscheidend ist, dass Menschen in Krisen rechtzeitig Hilfe bekommen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Welche Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema Suizid braucht es in der Gesellschaft?<\/b><Rechte_Copyright><\/Rechte_Copyright>Osthoff: Ganz wichtig ist die Rolle der Medien und eine durchdachte Berichterstattung. Darüber hinaus braucht es breite Präventionsprogramme: etwa Kurse in „Psychischer Erster Hilfe“ für die Bevölkerung, Interventionen in Schulen und Jugendarbeit. Gerade im Internet entstehen gefährliche Netzwerke, die Jugendliche eher herunterziehen als stärken. Dagegen müssen wir etwas tun.