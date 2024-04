Südtirol: Starker Wind und kühle Temperaturen

Die Temperaturen bleiben länger auf niedrigem und windigem Niveau

„ Nordwind bringt zunehmend kühle Luft ins Land. ” — Dieter Peterlin, Meteorologe

Konnte man in den vergangenen Tagen noch sommerliche Temperaturen um bis zu 30 Grad genießen, kehrt nun wieder kältere Luft ins Land. Damit sinken auch die Temperaturen.Der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, hat dies am Beispiel Sterzings veranschaulicht: „Der Temperaturrückgang in Zahlen am Beispiel Sterzing. Vorgestern noch 26 Grad, gestern 19 Grad, heute 11 Grad und morgen wird es noch kühler. Und dann bleibt es hier auch längere Zeit auf niedrigem und windigem Niveau“, so Peterlin.Zudem weht heute starker Wind mit Spitzen bis zu 70 Stundenkilometer.„Im Süden Südtirols steigen die Temperaturen am heutigen Dienstag noch einmal knapp über der 20-Grad-Marke, ab morgen bleiben die Temperaturen für längere Zeit darunter“, schreibt Peterlin. „ Nordwind bringt zunehmend kühle Luft ins Land.“