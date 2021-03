Südtirol startet kalt und windig in den Frühling

Der Lenz ist da! Zumindest kalendarisch beginnt am heutigen 20. März der Frühling. Der Start in eine wärmere Jahreszeit verläuft in Südtirol allerdings noch etwas holprig.Das erste offizielle Frühlingswochenende beginnt windig und kalt mit Morgenfrost. Der Nordwind bringt frische Polarluft nach Südtirol, was dazu führt, dass es am heutigen Samstag 5 bis 10 Grad Celsius kälter als im langjährigen Durchschnitt ist. Erst ab Mitte der nächsten Woche soll es laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin milder werden und die Temperaturen wieder langsam auf durchschnittliche Werte ansteigen.Der astronomische/kalendarische Frühlingsbeginn wird nach der Position der Erde zur Sonne festgelegt. Der Frühling beginnt, wenn die Sonne senkrecht über dem Äquator steht. In Mitteleuropa ist es in diesem Jahr am 20. März um 10.37 Uhr soweit. An diesem Tag geht die Sonne genau im Osten auf, steht mittags im Süden und geht exakt im Westen unter.Äquinoktium nennen das Astronomen, denn zum Frühlingsanfang sind Tag und Nacht gleich lang. Je nachdem, wann genau diese Tag-Nacht-Gleiche ist, weicht das Datum des Frühlingsanfangs ab.Der meteorologische Frühlingsanfang war wie jedes Jahr am 1. März. Der Grund dafür liegt darin, dass die Wetterexperten wegen der besseren Vergleichbarkeit von Klimadaten, Jahreszeiten in vollen Monaten rechnen. Deshalb endet der Winter für sie mit Ende Februar und der Frühling umfasst die Monate März, April und Mai.

jno