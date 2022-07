Südtirol stöhnt unter der Hitzewelle: Kein Ende in Sicht

„Heute hat die Hitze auch den letzten Winkel in Südtirol erreicht. Selbst am Alpenhauptkamm auf rund 1500 m Höhe ist es knapp 30 Grad heiß. Im Alpenhauptkamm kühle es am durch auffrischenden Nordwind wieder etwas ab, während die Hitze im Süden uneingeschränkt bleibt“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin in den sozialen Netzwerken.Aber nicht nur die Lufttemperaturen steigen immer weiter, sondern auch die Wassertemperaturen. Der Kalterer See misse demnach bereits knapp 28 Grad.Die nächsten Tage bleiben laut Peterlin unvermindert heiß. Der Höhepunkt erfolge wahrscheinlich zwischen Freitag und Montag. „Ab Mitte der Woche deuten Wettermodelle auf eine leichte Abkühlung hin, aufgrund zeitlicher Distanz aber noch unsicher“, so der Landesmeteorologe.