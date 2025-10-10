Der heutige Freitag bringt ideales Wetter zum Sonne tanken. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 18 bis 23 Grad. Auch in den Bergen wird es deutlich milder, die Nullgradgrenze liegt bei rund 3700 Metern.<h3>\r\n„Der Goldene Oktober startet nun so richtig durch“<\/h3><BR \/>Sonniges Herbstwetter bringt auch das Wochenende. Landesmeteorologe Dieter Peterlin sagt: „Der Goldene Oktober startet nun so richtig durch.“<BR \/><BR \/>Am Samstag scheint verbreitet die Sonne, nur ein paar hohe Wolkenfelder können sich zeigen. Am Sonntag herrscht ungetrübter Sonnenschein. Auch die Temperaturen bleiben mit 18 bis 23 Grad mild.<BR \/><BR \/>Der Start in die neue Woche verläuft ebenfalls freundlich.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite. <\/a>