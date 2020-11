„Südtirol testet“: Die Ergebnisse im Überblick

361.781 Menschen haben sich an der Aktion insgesamt beteiligt, 3615 Tests fielen positiv aus. Von Freitag bis Sonntag fanden in allen Gemeinden Massentests statt, bis Sonntagabend wurden 343.227 Personen gezählt. In vom Sanitätsbetrieb anerkannten Einrichtungen, in Apotheken und bei Hausärzten, die bei „Südtirol testet“ mitmachten, waren auch in den vergangenen Tagen noch Tests möglich. Dabei wurde das Ziel von 350.000 Tests klar übertroffen.In der nachfolgenden Tabelle (Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb) gibt es die Ergebnisse der Antigen-Schnelltests, die im Rahmen der Aktion durchgeführt wurden, aufgelistet nach Gemeinde.

stol