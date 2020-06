Südtirol trägt weiter Maske

Die allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, zum Beispiel beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, trage offenbar deutlich zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei, teilte die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz am Montag mit.Die Maskenpflicht bei Abständen zu anderen Personen unter 2 Metern bleibt in Südtirol vorerst auch im Freien aufrecht: In der Landesregierung bahnt sich aber ein Kommunikationswechsel an.

d