Zum Jahresende 2025 lebten 542.134 Menschen in Südtirol. Das sind 2.455 mehr als ein Jahr zuvor und entspricht einem Bevölkerungswachstum von 4,5 Promille.<BR \/><BR \/>Entscheidend für dieses Plus war ausschließlich die Zuwanderung. Der Wanderungssaldo lag bei 4,7 je 1.000 Einwohner. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung fiel dagegen erstmals leicht negativ aus: Auf 4.650 Geburten kamen 4.753 Todesfälle. Damit ergibt sich ein Geburtendefizit von 103 Personen beziehungsweise ein natürliches Wachstum von minus 0,2 Promille.<h3>\r\nVinschgau mit den meisten Geburten<\/h3>Innerhalb Südtirols zeigen sich deutliche Unterschiede. Die höchste Geburtenrate verzeichnete der Vinschgau mit 10 Geburten je 1.000 Einwohner. Die niedrigste wurde in Bozen mit 7,4 Promille registriert.<BR \/><BR \/>Die Landeshauptstadt wies gleichzeitig die höchste Sterberate auf. Dort kamen 10,1 Todesfälle auf 1.000 Einwohner. Am niedrigsten war die Sterberate in der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern mit 7,6 Promille.<BR \/><BR \/>Die Lebenserwartung bleibt in Südtirol höher als im italienischen Durchschnitt. Sie wird für Männer auf 82,7 Jahre und für Frauen auf 86,4 Jahre geschätzt.<h3>\r\n27 Gemeinden verlieren Einwohner<\/h3>Nicht alle Gemeinden entwickelten sich gleich. In 27 Gemeinden sank die Einwohnerzahl, eine Gemeinde verzeichnete einen Stillstand, während 88 Gemeinden zulegten.<BR \/><BR \/>Die größten Bevölkerungsrückgänge im Verhältnis zur Einwohnerzahl wurden in Altrei (-22,9 Promille), Proveis (-20,4 Promille) und Prettau (-15,6 Promille) festgestellt.<BR \/><BR \/>Die stärksten Zuwächse gab es in Waidbruck (+76,6 Promille), Tscherms (+42,0 Promille) und Franzensfeste (+29,4 Promille).<BR \/><BR \/>39 Gemeinden wiesen eine negative Geburtenbilanz auf – fünf mehr als im Vorjahr. In neun dieser Gemeinden kamen zusätzlich mehr Menschen weg als neu zuzogen.<h3>\r\nMehr als die Hälfte lebt auf dem Land<\/h3>Südtirol bleibt ein überwiegend ländlich geprägtes Land. Rund 306.600 Menschen beziehungsweise 56,5 Prozent der Bevölkerung leben in einer der 109 Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern.<BR \/><BR \/>In den Stadtgemeinden wohnen insgesamt 235.563 Menschen. Allein auf Bozen entfallen 106.901 Einwohner oder 19,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Meran zählt 41.658 Einwohner, Brixen 23.350.<BR \/><BR \/>Zusammen leben in den weiteren größeren Gemeinden Leifers, Bruneck, Eppan und Lana 63.654 Menschen.<h3>\r\nBevölkerung wird älter<\/h3>Auch die Alterung der Bevölkerung setzt sich fort. Das Durchschnittsalter ist in den vergangenen 20 Jahren von 40 auf 44 Jahre gestiegen.<BR \/><BR \/>2025 lebten in Südtirol 272.847 Frauen und 269.061 Männer. Damit kommen auf 100 Frauen rechnerisch 98,6 Männer.<BR \/><BR \/>Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unverheiratet. 38,8 Prozent sind verheiratet oder gesetzlich getrennt, 0,1 Prozent leben in einer eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft.<BR \/><BR \/>Auffällig bleibt auch die Entwicklung der Haushalte. Laut ASTAT setzt sich der Trend zu kleineren Familienformen fort. Ein Südtiroler Haushalt besteht im Durchschnitt aus 2,2 Personen.<BR \/><BR \/>Unterm Strich wächst Südtirol damit zwar weiter. Die aktuellen Bevölkerungszahlen zeigen aber auch, dass dieses Wachstum inzwischen ausschließlich durch Zuwanderung getragen wird.