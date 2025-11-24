Das vergangene Wochenende war für einen November ungewöhnlich kalt – in Sexten kletterte das Thermometer auf minus 18 Grad – und damit so tief, wie im gesamten vergangenen Winter nicht <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kaelter-als-im-gesamten-letzten-winter-bis-zu-minus-18-grad-celsius" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>„Der November bleibt winterlich. Nach dem kalten Wochenende kommt jetzt wieder Schnee“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. <BR \/><BR \/><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="362729" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Am heutigen <b>Montag<\/b> gibt es nur hie und da ein paar Schneeflocken. In der kommenden Nacht und morgen Vormittag kommt es aber recht verbreitet zu Schneefall“, so Peterlin. „In den tiefen Lagen mischt sich dann auch Regen dazu.“<h3>\r\nDer Ausblick Tag für Tag<\/h3>Am <b>Dienstag<\/b> unbeständig, danach sonniger<BR \/>Der morgige Dienstag beginnt mit vielen Wolken und einigen Niederschlägen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 1000 Meter. Im Tagesverlauf klingen Regen und Schneefall von Westen her ab und stellenweise lockert es auf. <BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch<\/b> dreht der Höhenwind auf Nord und es wird recht sonnig. Etwas dichtere Wolken halten sich entlang der Grenze zu Nordtirol. In vielen Tälern weht Nordföhn. <BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> scheint verbreitet die Sonne und der Himmel ist oft wolkenlos. Ungetrübten Sonnenschein gibt es auch am Freitag. <BR \/><BR \/>Die <b>Höchstwerte<\/b> klettern in dieser Woche auf acht Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>