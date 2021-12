Südtirol weiterhin „dunkelrot“

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten hat Südtirol wie bereits vor einer Woche auch diesmal als „dunkelrot“ eingestuft.Als „dunkelrot“ werden von der EU solche Gebiete gekennzeichnet, in denen das Virus stark verbreitet ist – mit mehr als 500 aktuell Positiven je 100.000 Personen. Die Zahlen beziehen sich dabei auf den Zeitraum von 2 Wochen – und zwar auf die Kalenderwochen 46 und 47 (15. November bis 28. November). Die 2-Wochen-Inzidenz liegt somit über 500. Während die Inzidenzwerte üblicherweise eine Woche umfassen, geht die das „European Centre for Disease Prevention and Control“ (ECDC) mit der 14-Tages-Inzidenz einen eigenen Weg.Neben Südtirol wurden in Italien das Aostatal und Friaul-Julisch-Venetien „dunkelrot“ eingestuft. Die meisten anderen Regionen sind „hellrot“ und „orange“.

