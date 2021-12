Südtirol: Weniger Scheidungen, weniger Trennungen

Im Jahr 2020 wurden laut aktueller Daten des Landesinstituts für Statistik Astat in Südtirol 563 Ehen getrennt, 14 Prozent weniger als im Vorjahr. 120 der gesamten Trennungen wurden im Standesamt und 443 bei Gericht beantragt.Im Vergleich zum Vorjahr haben die Trennungen bei Gericht um 14,8 Prozent abgenommen, die standesamtlichen Trennungen verzeichnen ein Minus von 11,1 Prozent.Die Zahl der Scheidungen ist von 690 im Jahr 2019 auf 600 Scheidungen im Jahr 2020 gesunken (-13 %). Trotz des Gesetzesdekretes Nr. 132/2014, das die Entlastung der Gerichte zum Ziel hatte, machen die Scheidungen bei Gericht immer noch 63 Prozent aller Scheidungen aus. 222 Ehen hingegen wurden vor dem Standesbeamten gelöst.Im Vergleich zum Vorjahr haben die Scheidungen bei Gericht um 14,5 Prozent abgenommen, die standesamtlichen um 10,5 Prozent.Bereits mehr als die Hälfte (55,2 Prozent) der von den Standesämtern und von den Gerichten durchgeführten Scheidungen sind „schnelle Scheidungen“, das bedeutet, dass zwischen Trennung und Scheidung weniger als 3 Jahre vergangen sind.Die Gesamtscheidungsziffer ist mit 278 Scheidungen je 1000 Eheschließungen seit nunmehr 6 Jahren höher als die Gesamttrennungsziffer (269). Das bedeutet, dass bei gleichbleibender Scheidungsneigung in Zukunft etwa 30 Prozent der im Jahr 2020 geschlossenen Ehen im Laufe der Zeit geschieden würden.Südtirols Nachbarländer Österreich und Schweiz verzeichnen erheblich höhere Scheidungsziffern: 369 bzw. 395 je 1000 Eheschließungen.Um die Stabilität der Ehen zu bewerten, wird die Zeitdauer zwischen Hochzeit und Trennungsurteil betrachtet.Von den 563 Ehepaaren, die sich 2020 trennten, konnten 13,7 Prozent ihren 5. Hochzeitstag nicht mehr zusammen feiern, 18,3 Prozent trennten sich nach 5 bis 9 Ehejahren, 16,7 Prozent nach 10 bis 14 und 17,1 Prozent nach 15 bis 19 Jahren. 34,2 Prozent der getrennten Ehen hatten 20 Jahre und länger gehalten.Der Anteil der Trennungen langer Ehen (15 Jahre und mehr) hat sich in den letzten Jahrzehnten fast verdreifacht (von 17,2 Prozent im Jahr 1975 auf 51,3 Prozent im Jahr 2020), während die Trennungen von erst seit weniger als 5 Jahren bestehenden Ehen anteilsmäßig gesunken sind (von 27,2 Prozent im Jahr 1975 auf 13,7 Prozent im Jahr 2020).Bei einer Analyse nach Art des Verfahrens fällt auf, dass der außergerichtliche Weg verstärkt bei erst seit kurzem bestehenden (weniger als 5 Jahre) oder nach langen Ehen (mehr als 25 Jahre) gewählt wird. Zu diesem Zeitpunkt sind eventuelle Kinder entweder nochnicht geboren oder bereits erwachsen und unabhängig, was Voraussetzung für diese schnelle, außergerichtliche Auflösung der Ehe ist.Die mittlere Ehedauer vor einer Trennung beträgt 16,1 Jahre, jene vor einer Scheidung 20,0 Jahre.Das Durchschnittsalter bei der Trennung beträgt derzeit bei den Männern 47,5 und bei den Frauen 44,3 Jahre.Mehr als 70 Prozent der gerichtlichen Trennungen und Scheidungen erfolgen einvernehmlich.Bei den strittigen Trennungen reichen vor allem die Ehefrauen (75,9 Prozent) den Antrag ein, bei den strittigen Scheidungen wird der Antrag fast zu gleichen Teilen von beiden Geschlechtern gestellt (52,5 Prozent der Frauen gegenüber 47,5 Prozent der Männer).Bei nahezu 68 Prozent der Trennungen in Südtirol weisenMann und Frau den gleichen Bildungsgrad auf, während in 18,1 Prozent der Fälle sie, in 14,2 Prozent der Fälle er den höheren Studientitel besitzt.Bei 82,5 Prozent der Ehen gehen beide Partner zum Zeitpunkt der Trennung einer bezahlten Beschäftigung nach, sind also finanziell unabhängig voneinander. Lediglich 11,6 Prozent der Frauen und 10,6 Prozent der Männer stehen nicht (mehr) im Berufsleben.Von den 563 Trennungen betreffen 117 Fälle (20,8 Prozent) Ehepaare, bei denen mindestens einer der Ehepartner die Staatsbürgerschaft eines ausländischen Staates besitzt oder die italienische erst nach der Geburt erhalten hat. Der Anteil an Trennungen von Paaren, bei denen beide Partner ausländische Staatsbürger sind, ist mit 4,8 Prozent sehr gering.60,8 Prozent der Ehen, die im Jahr 2020 geschieden wurden, sind kinderlos oder die Kinder sind bereits erwachsen. In 21 Prozent der Fälle ist ein minderjähriges Kind, in 14,3 Prozent 2 und in 3,8 Prozent 3 Kinder betroffen.Insgesamt sind bei 39,2 Prozent aller Scheidungen minderjährige Kinder involviert.Obwohl seit 2006 das Sorgerecht, außer in besonderen Härtefällen, auf beide Eltern entfällt, kommen immer noch vor allem die Väter für den Unterhalt ihrer Nachkommen auf. Meist wird die gemeinsame Wohnung eher der Frau zugesprochen als dem Mann (44,6 Prozent gegenüber 17,3 Prozent), wenn sie nicht zugunsten getrennter Wohnungen aufgelassen wird (37,1 Prozent).Bis 2005 wurde das Sorgerecht für die Kinder fast ausschließlich der Mutter zugesprochen. Mit Gesetz Nr. 54 von 2006 wurde das italienische Familienrecht dahingehend abgeändert, dass nach einer Trennungoder Scheidung das Sorgerecht beiden Elternteilen zugesprochen wird.Bereits im Jahr 2007 wurde in 63,1 Prozent der Scheidungen beiden Elternteilen das gemeinsame Sorgerecht zugewiesen, 2020 werden die Kinder bei fast allen gerichtlichen Scheidungen beiden Elternteilen anvertraut.Es gibt nur noch wenige Fälle, in denen das Sorgerecht entweder nur der Mutter oder nur dem Vater zugewiesen wird. Auch die Übertragung des Sorgerechts für Minderjährige an Drittpersonen ist eher selten; davon ist weniger als 1 Prozent der Kinder betroffen.Das Gesetz sieht 4 verschiedene Verfahren vor, um eine Trennung durchzuführen:- die einvernehmliche Trennung- die gerichtliche (strittige) Trennung- die einvernehmliche Trennung im Standesamt- die unterstützte VereinbarungIst die Trennung vollzogen, können die Eheleute die gleichen Verfahren auch bei einer Scheidung anwenden.Die einvernehmliche Trennung (Art. 158 ZGB) findet vor Gericht statt und ist dann möglich, wenn beide Ehepartner einer Trennung zustimmen und es zwischen beiden keine Streitigkeiten gibt, auch nicht überdas Sorgerecht für eventuelle minderjährige Kinder.Die gerichtliche Trennung erfolgt, wenn es zwischen Mann und Frau Streitigkeiten gibt. Der Rechtsstreit findet vor Gericht statt, welches durch ein Urteil über die gegensätzlichen Forderungen der Eheleute entscheidet. Die Meinungsverschiedenheiten beziehen sich in der Regel auf wirtschaftliche Fragen oder auf die Beziehung zu den Kindern.Seit 6 Jahren ist es möglich, sich im Standesamt einvernehmlich zu trennen (Gesetz Nr. 162/2014).Das außergerichtliche Verfahren findet im Beisein des Bürgermeisters oder eines Standesbeamten statt. Die Eheleute dürfen keine gemeinsamen minderjährigen, entmündigten oder behinderten Kinder haben, während das Vorhandensein von Kindern aus früheren Verbindungen kein Hindernis darstellt (Artikel 12 des Gesetzesdekrets vom 12. September 2014, Nr. 132, mit Änderungen umgewandelt durch Gesetz vom 10. November 2014, Nr. 162).Die unterstützte Vereinbarung ist ein einvernehmliches Verfahren, das mit Hilfe von Vertrauensanwälten der Eheleute stattfindet (Artikel 6 des Gesetzesdekrets vom 12. September 2014, Nr. 132, mit Änderungen umgewandelt durch Gesetz vom 10. November 2014, Nr. 162).Eine einvernehmliche Trennung im Standesamt oder eine unterstützte Vereinbarung ist nur dann möglich, wenn sich die Ehepartner über alle persönlichen und vermögensrechtlichen Aspekte einig sind.

