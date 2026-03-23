„Die kommende Woche ist klar zweigeteilt. Zunächst steigen die Temperaturen an und erreichen am Dienstag bis zu 20 Grad“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Der Mittwoch startet noch sonnig, doch am Abend erreicht uns eine ausgeprägte Kaltfront, die die Temperaturen bis Donnerstag um rund zehn Grad einbrechen lässt.“<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="487664" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<h3>\r\nSonniger Wochenstart mit milden Temperaturen<\/h3>Am heutigen <b>Montag<\/b> lösen sich örtliche Hochnebelfelder rasch auf, danach scheint im Großteil des Landes die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich über den Bergen nur harmlose Quellwolken. Am Alpenhauptkamm macht sich zudem föhniger Nordwind bemerkbar. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad im oberen Pustertal und bis zu 18 Grad im Etschtal sowie im Unterland.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/wer-fruehling-bewusst-geniesst-kann-sich-so-manchen-gang-zur-apotheke-sparen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer Frühling bewusst genießt, kann sich so manchen Gang zur Apotheke sparen – hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Der morgige <b>Dienstag<\/b> präsentiert sich ebenfalls überwiegend sonnig. Einige lockere Wolken bleiben harmlos, dazu wird es spürbar milder: Die Temperaturen steigen verbreitet auf frühlingshafte 20 Grad.<h3>\r\nKaltfront bringt Regen, Schnee und deutliche Abkühlung<\/h3>Am <b>Mittwoch<\/b> hält sich zunächst noch freundliches Wetter. Im Laufe des Nachmittags ziehen jedoch zunehmend dichte Wolken auf. Gegen Abend sowie in der Nacht auf Donnerstag erreicht eine markante Kaltfront Südtirol und bringt verbreitet Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt dabei deutlich und liegt teils unter 1000 Metern.<BR \/><BR \/>Der <b>Donnerstag<\/b> zeigt sich wechselhaft, windig und deutlich kühler. Vor allem am Alpenhauptkamm und im Osten des Landes sind Schneeschauer zu erwarten. Die Temperaturen kommen über maximal 13 Grad nicht mehr hinaus.<h3>\r\nUnbeständig und windig auch zum Wochenausklang<\/h3>Auch am <b>Freitag<\/b> bleibt der starke Nordwind ein bestimmendes Thema. Entlang der Grenze zu Nordtirol sind weiterhin einzelne Schneeschauer möglich, während weiter südlich ein Mix aus Sonne und Wolken überwiegt.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>