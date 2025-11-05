Wie der Hobby-Meteorologe Florian Schmalz auf seiner Facebook-Seite berichtet, lagen die Temperaturen am heutigen Mittwochmorgen am Jaufenpass auf über 2000 Metern bei plus acht Grad, in Sterzing (940 m) hingegen bei minus zwei Grad und in Bozen bei plus zwei Grad.<h3>\r\nSonne dominiert das Wettergeschehen<\/h3>Heute zeigt sich das Wetter in ganz Südtirol von seiner freundlichen Seite. Über weite Strecken scheint die Sonne, nur zeitweise ziehen einige dünne, hohe Wolkenfelder durch. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 11 und 14 Grad.<BR \/><BR \/>Auch der morgige <b>Donnerstag<\/b> bringt viel Sonnenschein. Rund um Bruneck können sich in den Morgenstunden noch Nebelfelder halten, die sich aber rasch auflösen. Nach Frühwerten um 0 Grad steigen die Temperaturen auf 10 bis 14 Grad an.<h3>\r\nSonniges Wochenende in Sicht<\/h3>Zum <b>Freitag<\/b> bleibt die Wetterlage nahezu unverändert – es dominiert weiterhin die Sonne. <BR \/><BR \/>Auch am <b>Samstag<\/b> und <b>Sonntag<\/b> zeigt sich der Himmel meist wolkenlos, die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad.<h3>\r\nSo geht es kommende Woche weiter<\/h3>Ein Ende des Hochdruckwetters ist vorerst nicht in Sicht: Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt es überwiegend strahlend sonnig und mild in der Höhe, kühl in den Tälern.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr aktuelle Wetterinformationen finden Sie wie immer auf hier der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>