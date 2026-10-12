Südtirol darf sich auf eine sonnige Herbstwoche freuen. Ein kräftiger werdendes Hochdruckgebiet sorgt für stabiles Wetter und lässt die Sonne in den kommenden Tagen meist ungestört scheinen.<BR \/><BR \/>Am heutigen <b>Montagnachmittag<\/b> präsentiert sich der Himmel im ganzen Land überwiegend wolkenlos. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 16 Grad in Sterzing und 22 Grad in Bozen.<h3>\r\nSo wird das Wetter am Dienstag<\/h3>Auch am morgigen <b>Dienstag<\/b> zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Im Großteil des Landes ist es bereits am Morgen wolkenlos. Frühnebel kann sich vereinzelt bilden, am ehesten im Pustertal. Gegen Abend ziehen von Norden her einige Wolkenfelder auf. Nach einstelligen Frühwerten steigen die Temperaturen auf 16 bis 21 Grad.<h3>\r\nSonnig bis Freitag<\/h3>Am <b>Mittwoch<\/b> überwiegt im Großteil Südtirols der Sonnenschein, vereinzelt ziehen Schleierwolken durch. Entlang der Grenze zu Nord- und Osttirol können die Wolken etwas dichter ausfallen.<BR \/><BR \/>Der <b>Donnerstag<\/b> bringt verbreitet sonniges Wetter mit nur wenigen dünnen Schleierwolken. Auch am Freitag bleibt es überwiegend sonnig, wobei sich einige hohe Wolkenfelder am Himmel zeigen.<h3>\r\nAm Samstag etwas kühler<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> wechseln sich Sonne und Wolken ab. Zudem gehen die Temperaturen leicht zurück: Die Höchstwerte liegen dann bei rund 20 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen und die aktuelle Prognose finden Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>