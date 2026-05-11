Ein markanter Wetterumschwung hat Südtirol erfasst: Am Montag brachte eine Kaltfront nicht nur Regen und Gewitter, sondern auch einen überraschenden Wintereinbruch in den höheren Lagen. So fiel etwa am Stilfser Joch Schnee, und auch in anderen Gebieten oberhalb von rund 1800 Metern zeigte sich die Landschaft vorübergehend wieder in Weiß.<BR \/><BR \/><i><b>Was haben die Eisheiligen mit dem Wintereinbruch zu tun? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="570295" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Der unbeständige Wettercharakter hält zunächst noch an. Am Dienstag startet der Tag mit weiteren Schauern, ehe im Laufe des Tages ein Nordwind für Besserung sorgt. Dann setzt sich wieder vermehrt die Sonne durch, und die Temperaturen erreichen noch einmal bis zu 23 Grad.<BR \/><BR \/>Ab der Wochenmitte wird es jedoch spürbar kühler. Der Mittwoch präsentiert sich überwiegend bewölkt, bleibt aber meist trocken. Die Höchstwerte gehen bereits auf etwa 21 Grad zurück. Noch deutlicher macht sich die kühlere Luft in der zweiten Wochenhälfte bemerkbar: <BR \/><BR \/>Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu sind am Nachmittag einzelne Regenschauer möglich. Die Temperaturen steigen dabei kaum über 18 Grad.<BR \/><BR \/>Ähnlich zeigt sich auch der Freitag mit vielen Wolken, zeitweisen Schauern und weiterhin gedämpften Temperaturen. Damit setzt sich der frische und wechselhafte Witterungsabschnitt in Südtirol fort.