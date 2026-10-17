Er erklärt auch, warum er seine berufliche Laufbahn überhaupt zunächst in Österreich begonnen hat: Auch damals schon der attraktiveren Rahmenbedingungen wegen. <BR \/><BR \/><b>Sie haben Ihr Medizinstudium in Österreich absolviert. Warum sind Sie nach der Ausbildung dort geblieben?<\/b><BR \/><BR \/>Dr. Oliver Hopfgartner: Ich habe in Graz studiert und dort auch die österreichische Ausbildung zum Allgemeinmediziner gemacht, bei der man aktiv im Spital mitarbeiten darf und so bereits mehr praktische Erfahrung sammelt. Zudem wird dies in Österreich mit einem normalen Gehalt einschließlich Sozialversicherung und Renteneinzahlungen vergütet und nicht wie in Südtirol als Stipendium. Über Nachtschichten kann man sich zudem noch etwas dazuverdienen. Wegen der attraktiveren Rahmenbedingungen in Österreich war eine frühzeitige Rückkehr uninteressant.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Sie betonen die praktische Erfahrung während der Ausbildung. Für wie wichtig halten Sie diese?<\/b><BR \/><BR \/>Dr. Hopfgartner: Ich finde das entscheidend. Schließlich sollte man, bevor man alleinverantwortlich arbeitet, nicht nur zugeschaut haben. Während in Italien angehende Allgemeinmediziner jetzt sogar schon während ihrer Ausbildung allein im Gemeinschaftshaus arbeiten müssen, muss man in Österreich vorher mehrere Jahre lang unter Aufsicht von Kollegen mit abgeschlossener Ausbildung gearbeitet haben, im Krankenhaus und in einer Hausarztpraxis. Damit ist man viel besser auf den Beruf vorbereitet und vermeidet die Überforderung junger Kollegen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Das klingt sehr kritisch ...<\/b><BR \/><BR \/>Dr. Hopfgartner: Man bekommt den Eindruck, in Italien und auch in Südtirol geht es derzeit hauptsächlich darum, irgendwen in die zu besetzenden Stellen zu bekommen, damit die Kennzahlen stimmen. Die Qualität scheint zumindest zweitrangig. Für mich ist das keine ideale Lösung. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Bleibt der Fakt, dass Stellen besetzt werden müssen ...<\/b><BR \/><BR \/>Dr. Hopfgartner: Ärzte sind knapp, nicht nur in Südtirol. Deswegen muss man mit der Ressource sinnvoll umgehen. Dinge, die nicht zwingend ein Arzt machen muss, sollte er auch nicht machen müssen. In Österreich sind Praxen mit mehr Personal ausgestattet, der Arzt kann Aufgaben an Pflegekräfte oder Sekretariate übertragen und sich somit auf die ärztliche Tätigkeit konzentrieren. Er arbeitet dadurch effizienter – und ein Hausarzt kann so deutlich über 2000 Patienten betreuen. Für Arzt und Patienten sind auch Gemeinschaftspraxen von Vorteil, die so Ordinationszeiten von 8 bis 18 Uhr abdecken können.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Sie haben in einer solchen Gemeinschaftspraxis gearbeitet – wie sah das konkret aus?<\/b><BR \/><BR \/>Dr. Hopfgartner: Dort arbeiten fünf ausgebildete Allgemeinmediziner, von denen zwei bis drei gleichzeitig anwesend sind, vier bis fünf Pflegekräfte, 13 Sekretariatskräfte und in der Regel ein studentischer Mitarbeiter. Versorgt werden bis zu 500 Patienten am Tag. Zusätzlich gibt es Psychologen und Physiotherapeuten. Blutabnahmen, Ultraschall und anderes können direkt in der Praxis gemacht werden. Die Abrechnung erfolgt über die Krankenkassen, womit sich die Anschaffungen der Geräte amortisieren. Ich muss dazu sagen, dass diese Größenordnung auch für Österreich selten ist. Aber ohne Angestellte sind Hausarztpraxen in Österreich nicht denkbar.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Spricht die für eine Rückkehr?<\/b><BR \/><BR \/>Dr. Hopfgartner: Nein. Das fixe Einkommen nach Pro-Kopf-Pauschale ist ökonomisch kein Anreiz. Auch stelle ich mir eine Praxis nicht mit möglichst wenig Apparaten und Personal vor, was jedoch oft genug die Folge der Pauschale ist. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Sie kommen trotzdem nach Südtirol zurück?<\/b><BR \/><BR \/>Dr. Hopfgartner: Aus privaten Gründen ja, der Umzug ist geplant. Ich möchte in Südtirol eine Hausarztstelle übernehmen, nach Österreich zu pendeln ist aber auch eine realistische Option.