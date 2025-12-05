Für die Bäckerinnung stehen Weihnachten und die Adventszeit im Zeichen der Solidarität und der Spenden. Und so haben bei der gemeinsamen Zusammenkunft die Vertreter der Bäckerinnung dem Diözesanbischof ihre diesjährige, landesweite Spendenaktion „AIUTARE – HELFEN – DAIDÉ“ vorgestellt, mit der die Hilfsmaßnahmen der Organisation „Südtirol hilft“ unterstützt werden.<h3>\r\n1 Euro für jedes verkaufte Stück<\/h3>Mit dem Kauf eines Bäckereiproduktes ist eine Geste der Solidarität verbunden: Für jedes verkaufte Produkt mit dem entsprechenden runden Aufkleber – etwa auf einem Nikolaussackerl, Kekssackerl oder einem Hefezopf - wird 1 Euro an die Hilfsorganisation Südtirol hilft gespendet. Die Bäcker können jedes beliebige Produkt kennzeichnen, für den der Spendeneuro eingezahlt wird.<BR \/><BR \/>Auf dem Aufkleber der Spendenaktion ist auch ein QR-Code, über den Kundinnen und Kunden weitere Informationen erhalten, wie etwa eine Übersicht der 25 teilnehmenden Bäckereien in Südtirol.<BR \/><BR \/>Bischof Ivo Muser dankte den anwesenden Bäckern für die Spendenaktion, die bereits seit vielen Jahren durchgeführt wird. Diese Initiative trage dazu bei, vielen bedürftigen und in notgeratenen Menschen in Südtirol zu unterstützen.<BR \/><BR \/><i>Die Spendenaktion läuft bis 31. Dezember.<\/i>