Südtiroler bei Bergunfall im Trentino verletzt

Der Unfall ereignete sich Samstagmittag in der Nähe oberhalb der Colbricon-Alm in den Fleimstaler Alpen ereignete. Ein 60-jähriger Skitourengeher aus Südtirol verletzte sich auf einer Höhe von etwa 2000 Metern dabei am Knie. Seine Begleiter setzten den Notruf ab.,Aufgrund des schlechten Wetters konnte kein Rettungshubschrauber eingesetzt werden. Der Verletzte wurde von Einsatzkräften der Bergrettung zu Fuß mit einer Trage zur Colbicron-Alm gebracht. Von dort aus ging es mit einem Quad weiter zur Staatsstraße. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.