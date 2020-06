Südtiroler Covid-19-Patienten in Innsbruck: Das sagt der Professor

Univ.-Prof. Michael Joannidis: Wenn Patienten so lange bei uns auf der Intensivstation sind, dann liegt es meistens daran, dass sie Begleiterkrankungen haben, die den klinischen Verlauf komplizieren. Das hat dann nichts mehr ausschließlich mit Covid zu tun.Univ.-Prof. Joannidis: Wenn wir die Aufgaben, die wir als Zentrum erbringen können, erfüllt haben, werden wir sie zurückschicken nach Südtirol. Dafür sind wir bereits in Verhandlung. In Absprache mit den Südtiroler Kollegen werden wir sie dorthin ins Krankenhaus zurückverlegen, sobald es geht.

d/lu