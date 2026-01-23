Das Südtiroler Eishandwerk feiert gleich zwei große Erfolge: Marco Fogli, Eismacher der „La bottega del gelato“ in Bozen und Präsident der Speiseeishersteller im Wirtschaftsverband hds, hat vor einigen Wochen beim Milano International Gelato Award (MIGA) 2025 den zweiten Platz erreicht.<h3>\r\nFogli bat Mattarella und Neuer zur Kostprobe<\/h3>Mit seiner Kreation „Olympic Spirit“, inspiriert von den Olympischen Winterspielen Mailand–Cortina 2026, überzeugte er Jury und Publikum gleichermaßen, heißt es in einer Aussendung des Verbands. Das Eis vereint Zutaten aus fünf Kontinenten: Milchbasis mit Weihrauch- und Latschenkieferaufguss, Ahornsirup, Ingwer, Macadamianüsse sowie kreative Dekorationen wie essbare Blumen, Blattgold und Bananenschalenpulver.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265397_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zusätzlich zum zweiten Platz erhielt Marco Fogli eine Sonderauszeichnung für die stimmige Umsetzung des Wettbewerbthemas. Nach einer nationalen Vorauswahl traten die Finalisten bei der Messe Host Milano in praktischen und theoretischen Prüfungen gegeneinander an. Besonders stolz erzählt Fogli auch von ganz besonderen Momenten: Sein Eis durfte er unter anderem dem Staatspräsidenten Sergio Mattarella und Fußballstar Manuel Neuer servieren. <h3>\r\nElisabeth Stolz zählt zu den besten Eismacherinnen des Landes<\/h3>Elisabeth Stolz vom Restaurant „Hubenbauer“ in Vahrn und Vizepräsidentin der Speiseeishersteller hat hingegen beim Gelato Festival World Masters mit ihrer Eissorte „I tesori delle nostre montagne“ den 4. Platz unter Italiens besten Eismachern erreicht. Das Finale fand im Rahmen der kürzlich abgehaltenen internationalen Fachmesse Sigep World in Rimini statt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265400_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ihr kreiertes Eis vereint alpine Aromen und regionale Qualität: cremiger Joghurt bildet die Basis, dazu eine feine Bierwürzesoße, Apfel in Honig für natürliche Süße und ein karamellisierter Getreidecrumble als knuspriger Akzent. Elisabeth Stolz überzeugt mit einem klaren Qualitätsansatz: Beeren, Früchte und Kräuter für ihre Fruchteissorten baut sie selbst am Hof an. <h3>\r\nStolz vertritt Italien im internationalen Finale<\/h3>Mit ihrem vierten Platz zählt Elisabeth Stolz zu den besten Eismacherinnen des Landes und wird Italien gemeinsam mit den anderen Finalisten beim internationalen Finale vertreten. <BR \/><BR \/>Beide Ergebnisse sind ein starkes Zeichen für handwerkliche Qualität, Regionalität und Kreativität aus Südtirol – so der Wirtschaftsverband hds abschließend.