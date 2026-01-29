Mit einer Weltpremiere im Eisschnelllauf und einem umfassenden Infrastrukturauftrag gehört Intercom Dr. Leitner zu den zentralen Technologiepartnern der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026. Erstmals in der Geschichte der Spiele wird eine komplette 400-Meter-Speed-Skating-Bahn als mobiles, System realisiert – bei voller olympischer Wettkampfqualität. <BR \/><BR \/>Doch diese Innovation ist nur ein Teil eines deutlich größeren Engagements: Intercom Dr. Leitner verantwortet mit seiner Marke Realice – Ice Rink Technologies die gesamte Eistechnik aller Wettbewerbe auf Eis in Mailand – insgesamt 8 Wettkampf- und Trainingsstätten.<BR \/><BR \/>„Fachlich beweist dieses Projekt, dass selbst hochkomplexe Sportstätten, die üblicherweise als permanente Großanlagen errichtet werden, in ein temporäres, modulares System überführt werden können – ohne Abstriche bei Präzision, Temperaturstabilität oder Eisqualität. Emotional ist Olympia die höchste Bühne unseres Sports. Eine komplette Wettkampfanlage dieser Größenordnung mobil umzusetzen, erfüllt unser gesamtes Team mit großem Stolz“, so Christof Leitner, CEO von Intercom Dr. Leitner.<h3>\r\nHöchste Präzision für völlig unterschiedliche Disziplinen<\/h3>Die technischen Anforderungen der olympischen Eissportarten könnten kaum unterschiedlicher sein: Eishockey benötigt ein widerstandsfähiges, aber nicht zu hartes Eis für schnelle Puck Bewegungen. Eiskunstlauf verlangt eine weichere Struktur für sichere Absprünge. Curling arbeitet bewusst mit „warmem“ Eis für kontrolliertes Gleiten der Steine. Eisschnelllauf hingegen erfordert extrem hartes, sehr kaltes und besonders reines Eis.<BR \/><BR \/>Entscheidend dafür ist nicht nur die Kälteanlage, sondern auch die Wasseraufbereitung, die Intercom Dr. Leitner an allen Standorten verantwortet. Reinheit, Temperatur und Härte des Wassers bestimmen maßgeblich die Eisqualität. Alle Systeme – von der Kältetechnik über Rohrleitungen bis hin zur Unterkonstruktion und Isolierung – müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Allein die mobile 400-Meter-Bahn umfasst über 280 Kilometer Rohrleitungen.<h3>\r\nUmfassender Olympia-Auftrag<\/h3>Neben der Speed-Skating-Arena betreut Intercom Dr. Leitner die beiden Eishockey-Wettkampfstätten – die Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena und den Milano Ice Park – inklusive aller Trainingshallen. Hinzu kommt die permanente Milano Ice Skating Arena für Short Track und Eiskunstlauf sowie zwei weitere Trainingshallen. Zum Leistungsumfang gehören Eisflächen, Bandenanlagen, Zamboni-Maschinen sowie das komplette technische Personal vor Ort.<BR \/><BR \/>Zusätzlich liefert das Unternehmen für sämtliche Schnee-Bewerbe Motorschlitten, Quads, Side-by-Sides, Schneefräsen sowie Sicherheits- und Streckensysteme.<h3>\r\nOlympische Verantwortung<\/h3>Alle Anlagen müssen vom ersten Training bis zum letzten Bewerb absolut fehlerfrei funktionieren – unter permanenter Beobachtung von Medien, Sportverbänden und Millionen Zuschauern weltweit. Logistik, Ersatzteilversorgung, Wartung, Eisqualität und Reaktionszeiten müssen jederzeit auf olympischem Niveau abgesichert sein. In dieser Dimension ist kein anderes Sportevent vergleichbar.<h3>\r\nNachhaltigkeit und Zukunft<\/h3>Modulare Bauweise, Energieeffizienz und Wiederverwendbarkeit sind zentrale Anforderungen moderner Olympischer Spiele. Mobile Systeme vermeiden dauerhafte Großbauten, senken Kosten und reduzieren die CO₂-Bilanz. Nach den Spielen wird auch die mobile 400-Meter-Bahn rückgebaut und weiterverwendet – ein klarer Vorteil für Gastgeberstädte.<BR \/>Gleichzeitig setzt Milano Cortina 2026 technologische Impulse für den internationalen Eissport: Digitale Steuerungen, energieeffiziente Kälteanlagen, automatisierte Eisaufbereitung und modulare Eisflächen bilden die Basis für eine nachhaltige, weltweit einsetzbare Sportinfrastruktur – und machen Eissport künftig noch zugänglicher.