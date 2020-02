Südtiroler Erfindung steht im Finale von „Das Ding des Jahres“

www.haltmal.com ... vielen Dank für das großartige Feedback! Auf Grund der großen Nachfrage und der unzähligen Besucher ist unser Onlineshop zeitweise überlastet. Bitte bleibt dran! Euer Haltmal-Team Pubblicato da Haltmal su Mercoledì 26 febbraio 2020

Am gestrigen Dienstag präsentierte der technische Zeichner aus Terlan, Andreas Lintner, seine Erfindung auf ProSieben: Ein mobiler Flaschenhalter aus recycelbarem Material, der an der Wand oder am eigenen Gürtel befestigt werden kann, die Flasche vor lästigen Insekten verschließt und sogar vor K.O.-Tropfen schützen kann.Und vor allem: „Mit einem Haltmal wird nie wieder ein Bier vertauscht. Man kann das auch für normale Flaschengetränke verwenden mit Kronkorken. Das braucht eigentlich jeder“, sagt der 44-jährige Erfinder zu seinem in mehreren Farben erhältlichen Produkt aus dem 3D-Drucker.Diese Meinung teilten am Dienstagabend nicht nur das Expertenteam, bestehend aus AMORELIE-Gründerin Lea-Sophie Cramer, den Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie REWE-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog, sondern auch das Studio-Publikum.Überragende 86 Prozent der Zuschauer entschieden sich im direkten Duell gegen die Erfindung „Bier-Protector“ und für „Haltmal“.Und auch gegen die anderen Erfindungen, die am gestrigen Dienstagabend vorgestellt wurden, konnte sich der Flaschenhalter aus Terlan durchsetzen.Andreas Lintner war der Sieger des Abends und tritt nun am kommenden Mittwoch im Finale gegen die Sieger der vorangegangenen Folgen an.Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro.

liz