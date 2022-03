Südtiroler erzählt von dramatischer Flucht aus Kiew – mit Video

Stell dir vor, du wachst auf und bist mitten im Krieg! Genau diesen Albtraum erlebt Armin Rieder aus Völs. Er ist in Kiew, als Putins Truppen in die Ukraine einmarschieren. Im letzten Moment gelingt ihm die Flucht. Auf s+ erzählt er von den dramatischen Stunden, in einem Video hat er einige beängstigende Szenen festgehalten. + Von Ulrike Huber