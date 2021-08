Südtiroler Feuerwehr in Sizilien: Schwieriger Einsatz bei über 40 Grad

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die frischen Feuerwehrkräfte werden mit dem Flugzeug von Verona nach Catania fliegen und dort im Laufe des Nachmittags die Südtiroler Einheit erreichen, die dann am morgigen Freitag die Rückreise antreten wird.Gestern hat die Südtiroler Mannschaft, zusammen mit den Kollegen aus Trient, mit Kollegen des nationalen Feuerwehrkorps, der Forstbehörde, sowie mehreren Löschflugzeugen und Hubschraubern, die Wohnhäuser der Ortschaft Geraci, in der Provinz Palermo, vor den nahenden Flammen retten können.Der Einsatz in Sizilien sollte bis zum 18. August andauern. Die Südtiroler Einheit wird weiterhin von den lokalen Einsatzleitungen verschiedenen Einsatzgebieten zugeteilt, als Unterstützung der anderen Einsatzorganisationen. Die Feuerwehren auf Sizilien, Sardinien und in Kalabrien haben weiter alle Hände voll zu tun. Allein in den letzten 12 Stunden wurden 528 Einsätze gezählt.

