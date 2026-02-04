Mit großem Fachwissen und Engagement waren Peter Niederfriniger und Luis Spechtenhauser (Elektriker), Karl Telser (Automechaniker), Isidor Grass (Tischler) sowie Bernd Gufler (Hydrauliker) im Dauereinsatz. Das Handwerkerteam aus dem Vinschgau reist bereits seit 2011 regelmäßig nach Attat und hat seither maßgeblich zur technischen Infrastruktur des weitläufigen Krankenhausareals beigetragen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270416_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Laufe der Jahre wurde die gesamte Stromversorgung installiert und kontinuierlich verbessert. Zwei große Generatoren, die eigens aus Italien geliefert wurden, konnten erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen werden. Zudem reparierten die Handwerker immer wieder Waschmaschinen und medizinische Geräte.<BR \/><BR \/>Auch die Wasserversorgung des Krankenhauses wurde entscheidend gesichert: Als diese zeitweise zu versagen drohte, ließ der Verein rechtzeitig einen neuen Brunnen bohren, während bestehende Brunnen instandgesetzt wurden. Ergänzend entstand ein zentrales Wasserversorgungssystem mit miteinander verbundenen Tanks und automatischer Umschaltung.<h3>\r\nWerkstatt vor Ort<\/h3>Bei jedem Einsatz bringen die Handwerker zusätzlich Werkzeuge mit, die in einer eigens eingerichteten Werkstatt vor Ort verbleiben und die laufenden Arbeiten erleichtern. Gleichzeitig wird das technische Krankenhauspersonal regelmäßig geschult.<BR \/><BR \/>Der Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie unverzichtbar technische Unterstützung für medizinische Einrichtungen ist – insbesondere in Regionen mit begrenzten Ressourcen. Der Verein bedankt sich herzlich bei den engagierten Handwerkern sowie bei Dr. Rita Schiffer für ihren unermüdlichen Einsatz vor Ort.