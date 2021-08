Südtiroler in Innsbruck ausgeraubt: 4 Verdächtige festgenommen

Nach einem Raub auf 3 Südtiroler im Alter von 16, 18 und 19 Jahren in einer Garage in Innsbruck Ende Mai hat die Polizei nun die 4 mutmaßlichen Täter im Zuge von Hausdurchsuchungen in Innsbruck und Innsbruck-Land festgenommen.