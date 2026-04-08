Die Tage in Taizé waren geprägt von Begegnung, Stille, Gebet und intensiven Gesprächen mit jungen Menschen unterschiedlichster Herkunft und Konfessi-on. In der einzigartigen Atmosphäre dieser spirituellen Gemeinschaft konnten viele das spüren, was Taizé so besonders macht.<BR \/><BR \/> „Ich bin total dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Es war schön viele, neue Leute aus verschiedenen Ländern kennenzulernen und der Gottesdienst war wunderschön“, er-zählt Giulia Mair Mazzeo, eine Teilnehmerin der Südtiroler Gruppe. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298391_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben den gemeinsamen Gebetsmomenten, Gesängen und Momenten der Stille wurde auch gefeiert, musiziert und getanzt. In Zelten zu übernachten, war für viele ein kleines Abenteuer – vor allem in den kühlen Nächten. „Das Wetter zeigte sich aber gnädig: Trotz des frühen Ostertermins in diesem Jahr, war es untertags angenehm warm“, erzählt Katja Engl. Sie hatte gemeinsam mit Daniel Donner die Reiseleitung inne. <BR \/><BR \/>Besonders beeindruckend war für viele der feierliche Auferstehungsgottesdienst am Morgen des Ostersonntages. „Das war ein echtes Highlight für mich“, erzählt Maya Schwienbacher, eine weitere Teilnehmerin. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298394_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Taizé hat das gehalten, was es verspricht: ein Ort des Friedens, der Begegnung und des Glaubens. Davon ist auch Tabea Greta Declara überzeugt: „Der Gottesdienst zu Ostern mit den vielen Kerzen und die besonderen Lieder haben mir sehr gut gefallen“. <BR \/><BR \/>Die Aussagen der Jugendlichen zeigen auf, dass wieder einige Südtiroler Jugendliche diesen besonderen Spirit von Taizé erfahren konnten und neue Glaubenserfahrungen mit nach Hause nahmen. In diesem Jahr waren auch Firmlinge aus verschiedenen Pfarreien mit dabei.<BR \/><BR \/>Zu Silvester wird es heuer nach Lodz in Polen zum Europäischen Taizé-Jugendtreffen gehen. Interessierte können sich gerne im Büro von Südtirols Katholischer Jugend unter 0471 970890 oder <a href="mailto:info@skj.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@skj.bz.it<\/a> melden.